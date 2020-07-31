Лунинцы могут обратиться в местную администрацию через соцсети

Для многих жителей Лунинского района Пензенской области социальные сети – это не только возможность оперативно получить необходимую информацию в удобное для себя время, но и обозначить проблемы, которые есть у них лично или на той территории, где они проживают. Местная администрация организовала процесс работы в соцсетях – острые и проблемные вопросы не остается без ответа.

Основная задача мониторинга социальных медиа на предмет негативных сообщений решить проблемы, о которой пишут пользователи. Если ее невозможно решить за сутки – рассказать о том, как, когда и каким ответственным учреждением она будет решена.

По сведениям администрации Лунинского района, большая часть сообщений, поступающих с социальных сетей, касается жилищно-коммунального комплекса: водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, уборка улиц, ремонт дорог, содержание детских игровых площадок. В онлайне лунинцы задают также вопросы личного характера: о сроках выплаты на ребенка от трех до семи лет, о порядке выписки справки из ЗАГСа и прочее.

Приходят и такие сообщения, в которых описывается ситуации, когда требуются активные действия самих граждан, причем не в виртуальном пространстве, в реальности, и действия эти должны быть юридически значимыми. Например, провести общее собрание жильцов (собственников) квартир многоквартирного дома для выбора формы управления им, либо направить официальное обращение уполномоченный орган в сфере государственного жилищного надзора – Госжилстройтехинспекцию Пензенской области для проведения внеплановой проверки в отношении управляющей организации, которая осуществляет обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома. В подобных случаях муниципалитет дает пользователям соцсетей подробные разъяснения, а также предоставляет им контактные данные соответствующих ведомств и организаций.

«Большинство людей сейчас предпочитают общаться в «цифре», через социальные сети и мессенджеры – это факт. На онлайн-площадках люди пишут комментарии, делятся своим мнением, обращаются с вопросами и жалобами, которые касаются жизни и обстановки в их населенном пункте. И на это мы реагируем и будем реагировать впредь. Соцсети – это часть нашей профессиональной деятельности», – подчеркнул глава администрации Лунинского района Алексей Атясов.

Адреса аккаунтов в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, Twitter.