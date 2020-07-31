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31.07.2020г.
Собчак станцевала с сосками на голове в новом клипе Лободы

Собчак станцевала с сосками на голове в новом клипе Лободы

Пт, 31.07.20 14:05
Просмотров: 102

Певица Светлана Лобода и рэпер Pharaoh 31 июля презентовали клип на песню «Boom boom», в котором снялись Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава и другие звезды. Пользователи неоднозначно отреагировали на увиденное.

В настоящее время просмотры клипа на YouTube перевалили за 900 тысяч, а количество дизлайков (64 тыс.) почти вдвое превысило число лайков (36 тыс). По сюжету, звезды выступают перед жюри, которое ставит им оценки. Ксения Собчак появилась в кадре с оригинальной прической: ее волосы уложены в два пучка, на которых видны две розовые точки – форма напоминают женскую грудь. Екатерина Варнава примерила на себя откровенный наряд – колготки в сеточку и корсет, а также блестящий парик.

Лолиту Милявскую в черно-красном латексном костюме жюри не оценило по достоинству и, по сюжету, исключило из кастинга.

Пользователи оставили множество негативных комментариев под клипом.

«Что я только что посмотрела?», «Что может быть еще хуже», «Песни скатились настолько, что вместо слов одна фраза», - написали зрители.

Светлана Лобода в Instagram-аккаунте высказалась по поводу своего творения.

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! Быть разной - мой приоритет. Быть непредсказуемой и неожиданной. Как говорила моя любимая «Алиса в стране чудес»:

— Серьеезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь — это серьезно?

— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень.

#BOOMBOOM - это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного», - написала звезда.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CDR98m2hnat/ и https://www.youtube.com/watch?v=aOZqcIRttf8
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30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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