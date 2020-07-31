Собчак станцевала с сосками на голове в новом клипе Лободы

Певица Светлана Лобода и рэпер Pharaoh 31 июля презентовали клип на песню «Boom boom», в котором снялись Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава и другие звезды. Пользователи неоднозначно отреагировали на увиденное.

В настоящее время просмотры клипа на YouTube перевалили за 900 тысяч, а количество дизлайков (64 тыс.) почти вдвое превысило число лайков (36 тыс). По сюжету, звезды выступают перед жюри, которое ставит им оценки. Ксения Собчак появилась в кадре с оригинальной прической: ее волосы уложены в два пучка, на которых видны две розовые точки – форма напоминают женскую грудь. Екатерина Варнава примерила на себя откровенный наряд – колготки в сеточку и корсет, а также блестящий парик.

Лолиту Милявскую в черно-красном латексном костюме жюри не оценило по достоинству и, по сюжету, исключило из кастинга.

Пользователи оставили множество негативных комментариев под клипом.

«Что я только что посмотрела?», «Что может быть еще хуже», «Песни скатились настолько, что вместо слов одна фраза», - написали зрители.

Светлана Лобода в Instagram-аккаунте высказалась по поводу своего творения.

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! Быть разной - мой приоритет. Быть непредсказуемой и неожиданной. Как говорила моя любимая «Алиса в стране чудес»:

— Серьеезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь — это серьезно?

— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень.

#BOOMBOOM - это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного», - написала звезда.