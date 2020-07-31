Стало известно, можно ли будет голосовать во дворах на выборах 13 сентября

Председатель облизбиркома Александр Синюков рассказал о порядке проведения голосования по выборам губернатора Пензенской области и довыборам депутатов в Госдуму.

Так, центральная избирательная комиссия определила организационные формы, в рамках которых граждане смогут отдать свои голоса на стационарном участке, на дому и на придомовых территориях.

«Право определить такие формы голосования принадлежит территориальным избирательным комиссиям», - заявил председатель.

Однако существуют некоторые ограничения. Если совмещается голосование в избирательных комиссиях и придомовых территориях, то время работы стационарного участка должно составить не менее шести часов, а мобильного участка – не более шести часов.

Наблюдение за процессом голосования будет традиционным.

«В Пензенской области и в целом Российской Федерации вступает в силу закон, согласно которому каждый кандидат имеет право направить на участок не более двух наблюдателей. Каждая политическая партия, которая выдвинула кандидатов, также может направить наблюдателя. Кроме того, могут присутствовать доверенные лица и представители СМИ», - добавил Александр Синюков.