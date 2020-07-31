print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +25
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+25 оС

$ 73 р

€ 87 р

14:38
31.07.2020г.
Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов

Турнир Tele2 Mobile Open Cup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов

Пт, 31.07.20 14:21
Просмотров: 78

Tele2 завершила финальные игры турнира по мобильному киберспорту в трех дисциплинах: PUBG mobile Solo и Squad, Free Fire Solo. Они прошли 25-26 июля на платформе оператора Cyberhero. В финал вышли геймеры, которые показали лучшие результаты на квалификациях. Всего для участия в турнире зарегистрировались более 33 тысяч игроков из разных регионов страны, что в 1,6 раза превышает показатели прошлого года.

В 2020 году Tele2 расширила географию киберспортивных состязаний, сделав их всероссийскими. Организаторы показали, что полноценно заниматься киберспортом можно где угодно, ведь для этого достаточно смартфона с быстрым мобильным интернетом. Принять участие в квалификациях смогли абоненты всех операторов. Для этого им понадобился только смартфон и 4G-интернет. В финале турнира сражались киберспортсмены, которые не только показали лучшие результаты на квалификациях, но и стали абонентами Tele2.

По данным компании New Zoo, вынужденная самоизоляция подстегнула популярность мобильного гейминга во всем мире во время карантинных ограничений. По оценкам экспертов, во втором полугодии этого года последствия эпидемии продолжили влиять на индустрию: киберспортивные организации отменили или отложили большинство офлайн-турниров. нимая это, Tele2 перенесла финальные игры турнира в онлайн, создав в диджитал-среде атмосферу традиционных киберсоревнований.

25-26 июля прошла первая часть финальных игр в трех дисциплинах. Их трансляции поклонники киберспорта смогли посмотреть на платформе Cyberhero, в сообществе Cyberhero в социальной сети «ВКонтакте» или на Twitch. Чтобы сделать мобильный киберспорт доступным всем, оператор организовал трансляции не только на популярных гейминговых платформах, но и на YouTube. Трансляции финальных игр в PUBG mobile Solo (12+), PUBG mobile Squad (12+), Free Fire Solo (12+) суммарно набрали более 340 тысяч просмотров на разных платформах.

Самой популярной игрой турнира оказалась Free Fire Solo – на нее пришлось 38,5% от общего числа поданных заявок. На втором месте оказалась PUBG mobile Solo (22,8%), на третьем - Free Fire Squad (16%). Статистика турнира Tele2 отражает общие тренды мировой индустрии: по данным аналитической компании Sensor Tower, приложения PUBG mobile и Free fire возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории «Игры» в 2019 году. Также трансляции этих игр вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube.

Все игры турнира Tele2 Mobile Open Cup’20 проходят на платформе Cyberhero. Она позволяет геймерам монетизировать свои навыки и работает как стриминговая площадка. Tele2 фиксировала рост пользовательского интереса к платформе на протяжении всего турнира. Так, после начала квалификаций (26 июня) число уникальных посетителей сайта Cyberhero выросло в 2,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего за период проведения состязаний на платформу заходили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга.

1-2 августа состоится вторая часть финальных игр турнира. Лучших киберспортсменов определят в дисциплинах Free Fire Squad, Brawl Stars, Mobile Legends. После заключительных игр победителям вручат подарки – общий размер призового фонда турнира составит 2,1 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
Читайте также:
Собчак станцевала с сосками на голове в новом клипе Лободы
14:05
Лунинцы могут обратиться в местную администрацию через соцсети
14:01
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс