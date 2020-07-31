Победившей в Европейской олимпиаде выпускнице из Подмосковья подарили Mercedes

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускницу, победившую в Европейской олимпиаде по физике, и пригласил на завод Mercedes, чтобы вручить подарок.
Как сообщил телеканал «360», девушка участвовала в олимпиаде в составе сборной и принесла ей одну из пяти медалей — золото. Губернатор поздравил ее с победой и подчеркнул, что девушку наградили за талант и усердие. Выпускница стала лучшей среди девушек на Европейской олимпиаде по физике - она обошла соперниц из 57 стран.
«Мы все сегодня тебя приветствуем и поздравляем. В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes», - поздравил Андрей Воробьев.
Он пожелал, чтобы все талантливые и одаренные молодые люди не уезжали из России, а реализовывали свой потенциал на территории страны.
Подробности можно посмотреть здесь.