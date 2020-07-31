В Пензе неизвестное авто протаранило иномарку и уехало

В Пензе напротив доме №180 по улице Аустрина произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей случившегося.

Инцидент произошел 24 июля примерно в 14:00, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Неизвестная машина протаранила Skoda Octavia и уехала. В результате иномарка получила механические повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД).

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение удостоверения до полутора лет либо арест на 15 суток.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных поступков, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, необходимо помнить, что любой опасный маневр может стоить жизни.