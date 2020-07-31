В Пензе на водителя маршрутки после ДТП завели уголовное дело

По делу установлено, что вечером 7 февраля водитель маршрутки №77 ехал по ул. Коммунистической в сторону проспекта Победы. При включении желтого, а затем красного сигнала светофора он не остановился и продолжил путь. Из-за опасного маневра маршрутка столкнулась с «Волгой», которая в свою очередь врезалась в Nissan Pathfinder.

«В результате грубых нарушений водителем автобуса правил дорожного движения произошла авария, в котором пострадало несколько пассажиров его автобуса. При этом 53-летней женщине, сидевшей в пассажирском салоне у левой боковой плоскости автобуса, причинен тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина свою вину признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.