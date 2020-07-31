Компания «Русмолко» приступила к уборочной кампании в Пензенской области

«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл»), ведущий производитель молока-сырья в Пензенской области и один из крупнейших в стране, продолжает развивать растениеводческое направление и объявляет о начале уборочной кампании.

Так, 22 июля компания приступила к работам. К уборке запланированы 9,4 тыс. гектаров озимой пшеницы, 5,1 тыс. гектаров яровой пшеницы и 8,8 тыс. гектаров ярового ячменя. Завершить уборочную кампанию специалисты планируют в оптимальные агротехнические сроки.

К работе привлекли свыше 40 зерноуборочных комбайнов от ведущих отечественных и зарубежных производителей: Ростсельмаш, John Deere, Claas, а также свыше 100 единиц автотранспорта для перевозки зерна. На полях компании работают более 200 человек.

В настоящее время работы ведутся в девяти районах области: Кузнецком, Сердобском, Пачелмском, Нижнеломовском, Наровчатском, Башмаковском, Пензенском, Каменском и Белинском. На данный момент «Русмолко» уже убрала 31% озимой пшеницы с урожайностью 6,5 т/га.

Наибольший объем работ запланирован в Пачелмском районе - 5,8 тысячи гектаров зерновых. В Наровчатском районе компания планирует убрать 4,1 тысячи гектаров зерновых, в Башмаковском районе – 4,2 тысячи, в Пензенском – 2,1 тысячи, в Каменском и Белинском – 2,7 тысячи, в Кузнецком районе – 2,3 тысячи, в Сердобском – 1,2 тысячи и в Нижнеломовском – тысячу гектаров.

Таким образом, объем работ по уборке зерновых за сезон этого года достигнет 23,4 тысячи гектаров.

Отмечается, что растениеводческое направление является стратегически важной составляющей бизнеса компании. В «Русмолко» сформирован замкнутый цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна.