Россиянам вместе с паспортом будут выдавать новую Конституцию

Поручение к кабинету министров опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом <…> гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад правительство должно предоставить до 1 октября 2020 года.