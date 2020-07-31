Россиянам вместе с паспортом будут выдавать новую Конституцию

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14-летним россиянам при получении паспорта президент Владимир Путин предложил выдавать новое издание Конституции РФ.
Поручение к кабинету министров опубликовано на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом <…> гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад правительство должно предоставить до 1 октября 2020 года.