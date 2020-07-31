В Камешкирском районе провели День села

23 июля торжество прошло в селе Шаткино Камешкирского района. Как сообщили в пресс-центре облправительства, местные жители организовали в честь праздника крестьянский стол, а также представили изготовленные из цветов и органзы топиарии, игрушки из фомирана и картины, вышитые различными способами.

Сельчан поздравил исполняющий обязанности главы администрации района Сергей Голубев. Он вручил грамоты за успешное развитие личного подсобного хозяйства и за самое благоустроенное домовладение. Грамоты получили и долгожителям населенного пункта.

Глава администрации сельского поселения Сергей Зотов также поздравил всех присутствующих с Днём села, пожелал здоровья, мира в домах, радости и счастья.

Праздник продолжили работники районного и местного Домов культуры. Зрители тепло приняли выступления участников концерта, многие подпевали им и танцевали.