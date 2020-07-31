Пензенцам представят шестой выпуск онлайн-Сабантуя

Жители Пензенской области продолжают праздновать онлайн-Сабантуй (0+).

В новом выпуске зрителям представят площадку товаропроизводителей «Наш вклад в развитие региона». Как сообщили в пресс-центре облправительства, пензенцы увидят известных татар, которые вносят свой весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

С приветственным словом обратятся губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Неверкинского района Юрий Моисеев, глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев и другие официальные лица.

В конце выпуска будет представлен яркий и динамичный видеоролик об известных товаропроизводителях Пензенской области.

Напоминаем, праздник впервые проходит в онлайн-формате с 14 июля по 11 августа. Выпуски можно посмотреть соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», а также на YouTube и на сайте Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».