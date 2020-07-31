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31.07.2020г.
Город Спутник стал местом празднования Дня ВМФ

Город Спутник стал местом празднования Дня ВМФ

Пт, 31.07.20 16:26
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В Пензенской области сегодня проживает около 6000 моряков — тех, кто служил или служит в военно-морских силах страны. В последнее воскресенье июля они отмечают День Военно-морского флота.

День ВМФ в Спутнике отметили 26 июля на фонтанной площади. Она расположена в амфитеатре, с которого зрителям открываются прекрасные виды на водную гладь.

С утра по набережной Спутника тянулись шеренги людей в тельняшках, бескозырках и с Андреевскими флагами. Для непосвященных в тонкости службы в морфлоте здесь же открыли несколько выставок, на которых можно было, например, узнать, кто из пензенских моряков служил на легендарном «Варяге».

«Все думают, что моряк — это романтика, но на самом деле это тяжелая работа и ответственная служба. Вот об этом наша выставка», — рассказал член Морского собрания Борис Кудряшов.

Торжественное мероприятие началось с приветственного слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он поздравил всех с праздником, отметив, что моряки всегда остаются образцами мужества и героизма. После этого он вручил награды членам Пензенского Морского собрания. Для военных моряков пели и играли артисты драматического театра и Губернаторской симфонической капеллы.

«Идея проводить праздник в Спутнике — правильная. Во-первых, ближе к воде, что соответствует духу этого дня, во-вторых, это очень красивое место, в котором приятно находиться. Надеюсь, празднование Дня ВМФ в Спутнике станет традицией», — отметил председатель Пензенской областной организации ветеранов Сергей Цигвинцев.

Празднование Дня ВМФ — одно из первых, но не последних крупных мероприятий этого лета в Городе Спутнике. Изучить «Афишу» можно на сайте penza-sputnik.ru.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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22.07.2020 07:30
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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