«Совет да любовь». Анна Седокова выложила свадебную фотографию с возлюбленным

Певица Анна Седокова выложила в Instagram аккаунт фотографию со своим бойфрендом Янисом Тиммой. Знаменитости примерили на себя свадебные наряды.

Правда, костюмы оказались ненастоящими – певица вместе с баскетболистом позирует в фотозоне, на которой изображены жених и невеста с вырезом для лиц.

«Это могли бы быть мы... и это мы», - написала Седокова и предложила подписчиков написать пожелание молодоженам.

Пользователи не поскупились на душевные поздравления.

«Дай Бог, чтоб вы прожили в счастье и понимание до конца жизни», «Совет да любовь», «Счастья вам! Очень красивая пара», - написали фолловеры.