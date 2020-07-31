«Совет да любовь». Анна Седокова выложила свадебную фотографию с возлюбленным

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Певица Анна Седокова выложила в Instagram аккаунт фотографию со своим бойфрендом Янисом Тиммой. Знаменитости примерили на себя свадебные наряды.
Правда, костюмы оказались ненастоящими – певица вместе с баскетболистом позирует в фотозоне, на которой изображены жених и невеста с вырезом для лиц.
«Это могли бы быть мы... и это мы», - написала Седокова и предложила подписчиков написать пожелание молодоженам.
Пользователи не поскупились на душевные поздравления.
«Дай Бог, чтоб вы прожили в счастье и понимание до конца жизни», «Совет да любовь», «Счастья вам! Очень красивая пара», - написали фолловеры.