В Нижнеломовском районе два рецидивиста получили новые сроки

По данным пресс-службы ведомства, 9 сентября прошлого года местный житель вышел из тюрьмы. В марте он совершил три кражи из чужих домов. В конце месяца он познакомился с мужчиной, который освободился из колонии в феврале, и его одиночные похождения закончились. Товарищи договорились вытащить товар из магазина. Ночью они проникли в здание и похитили продукты питания, сигареты, алкоголь на сумму 17332 рубля.

28 июля одному сельчанину назначили три года и девять месяцев колонии особого режима, а второму – два года колонии строгого режима. С них также взыскали ущерб в пользу потерпевших.