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31.07.2020г.
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику

Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику

Пт, 31.07.20 17:02
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Выпускной - один из главных и переломных дней в жизни человека. Но в суете мало кто замечает, что за красотой бывших школьников стоят люди, которые своей работой вносят немалую лепту в праздник. Пензенские визажисты за считанные часы превращают девочек в принцесс.

Юлиана Левинская работает визажистом уже пять лет. Прежде чем начать делать праздничную прическу, образ тщательно продумывается.

«Ждем этот день целый год. Иногда даже делаем пробные прически», - пояснила девушка.

К прическе подходят основательно, потому что, как считает Юлиана Левинская, это огромная ответственность, девочки доверяют ее работе в такой важный для них день. В среднем на конструирование полного образа уходит от полутора до двух часов, в зависимости от длины и густоты волос.

Выпускники же стойко выдерживают столь длительный период времени. Это не удивительно, ведь у бывших школьников за спиной очень трудный учебный год, осложненный пандемией коронавируса.

«В этом году ЕГЭ проходило в очень жестком формате. Нас проверяли на каждом шагу, но все прошло хорошо. Все мои планы реализовались. После школы планирую поступать в университет в Канаде на гостиничное дело», - поделилась выпускница.

Долгое время не было информации, смогут ли ученики 11 классов поставить «точку» в своей школьной жизни. Но 23 июля, по распоряжению правительства Пензенской области стало известно, что выпускному быть.

В другой части города в это время в кресле визажиста сидела еще одна выпускница. Ее прической «рулила» Эльмира Дашкина. Сама же девочка робко улыбалась и не могла поверить, что трудности ЕГЭ позади.

«Очень сильно переживала и готовилась к экзаменам. Далее планирую поступить в университет. Хочу пожелать своим сверстникам удачи и исполнения желаний», - сказала бывшая школьница.

Визажист лично обсуждала образ с девушкой, ведь в этот вечер все должно быть идеально. На доске описывался сложный процесс, понятный только им самим, ведь конструировали они его вместе.

Впереди у бывших школьников подача документов в различные университеты страны и мира. Из-за режима ограничений их можно будет направить онлайн.

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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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