Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику

Выпускной - один из главных и переломных дней в жизни человека. Но в суете мало кто замечает, что за красотой бывших школьников стоят люди, которые своей работой вносят немалую лепту в праздник. Пензенские визажисты за считанные часы превращают девочек в принцесс.

Юлиана Левинская работает визажистом уже пять лет. Прежде чем начать делать праздничную прическу, образ тщательно продумывается.

«Ждем этот день целый год. Иногда даже делаем пробные прически», - пояснила девушка.

К прическе подходят основательно, потому что, как считает Юлиана Левинская, это огромная ответственность, девочки доверяют ее работе в такой важный для них день. В среднем на конструирование полного образа уходит от полутора до двух часов, в зависимости от длины и густоты волос.

Выпускники же стойко выдерживают столь длительный период времени. Это не удивительно, ведь у бывших школьников за спиной очень трудный учебный год, осложненный пандемией коронавируса.

«В этом году ЕГЭ проходило в очень жестком формате. Нас проверяли на каждом шагу, но все прошло хорошо. Все мои планы реализовались. После школы планирую поступать в университет в Канаде на гостиничное дело», - поделилась выпускница.

Долгое время не было информации, смогут ли ученики 11 классов поставить «точку» в своей школьной жизни. Но 23 июля, по распоряжению правительства Пензенской области стало известно, что выпускному быть.

В другой части города в это время в кресле визажиста сидела еще одна выпускница. Ее прической «рулила» Эльмира Дашкина. Сама же девочка робко улыбалась и не могла поверить, что трудности ЕГЭ позади.

«Очень сильно переживала и готовилась к экзаменам. Далее планирую поступить в университет. Хочу пожелать своим сверстникам удачи и исполнения желаний», - сказала бывшая школьница.

Визажист лично обсуждала образ с девушкой, ведь в этот вечер все должно быть идеально. На доске описывался сложный процесс, понятный только им самим, ведь конструировали они его вместе.

Впереди у бывших школьников подача документов в различные университеты страны и мира. Из-за режима ограничений их можно будет направить онлайн.