В Лопатинском районе рыбак запутался в леске и утонул

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, рано утром 17 июля двое жителей города Петровск Саратовской области приехали порыбачить в село Старый Вершаут. В это время один из горожан зашел в водоем, запутался в леске и утонул. Его товарищ позвал на помощь местного жителя, который достал тело из воды. Во время первоначального осмотра повреждений на погибшем не нашли, его отправили на экспертизу.

Следователи проводят проверку по факту трагедии.