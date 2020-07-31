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31.07.2020г.
В Лопатинском районе рыбак запутался в леске и утонул

В Лопатинском районе рыбак запутался в леске и утонул

Пт, 31.07.20 17:17
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Пензенские следователи проводят проверку по факту смерти 61-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, рано утром 17 июля двое жителей города Петровск Саратовской области приехали порыбачить в село Старый Вершаут. В это время один из горожан зашел в водоем, запутался в леске и утонул. Его товарищ позвал на помощь местного жителя, который достал тело из воды. Во время первоначального осмотра повреждений на погибшем не нашли, его отправили на экспертизу.

Следователи проводят проверку по факту трагедии.

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В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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