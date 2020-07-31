В Пензе пешехода едва не сбили две машины. Видео

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» 31 июля появился ролик, на который попал инцидент на дороге, едва не окончившийся трагедией.

Судя по дате на видео, оно было снято около 15:24 на ул. Коммунистической. Пешеход на мигающий для водителей «зеленый» начинает переходить дорогу. Белая Lada Xray успевает затормозить, а следом едущие машины Chevrolet Niva и черная Lada Xray проносятся по дороге, чудом не задев горожанина.

Пользователи в комментариях отметили, что виноваты все участники инцидента.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Пешеходам также следует быть внимательными на дороге.