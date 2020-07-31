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31.07.2020г.
В Пензе пешехода едва не сбили две машины. Видео

В Пензе пешехода едва не сбили две машины. Видео

Пт, 31.07.20 17:34
Просмотров: 372

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» 31 июля появился ролик, на который попал инцидент на дороге, едва не окончившийся трагедией.

Судя по дате на видео, оно было снято около 15:24 на ул. Коммунистической. Пешеход на мигающий для водителей «зеленый» начинает переходить дорогу. Белая Lada Xray успевает затормозить, а следом едущие машины Chevrolet Niva и черная Lada Xray проносятся по дороге, чудом не задев горожанина.

Пользователи в комментариях отметили, что виноваты все участники инцидента.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Пешеходам также следует быть внимательными на дороге.

Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/penza?w=wall-35776429_812559
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31.07.2020 13:41
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30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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12.07.2020 14:41
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