Пензенский активист помогает очистить Суру

«Сегодня удалось очистить 25 метров Суры по правому берегу. Может показаться, что это не так уж и много, но, во-первых, работал я сегодня в одиночку. А, во-вторых, через пару часов работы «сурские ананасы» (придонные корневища кубышек толщиной с мужскую руку) сломали косу. Крепление лезвия разрушилось от нагрузки», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что такой уборкой Денис Симонов занимается не впервые, он даже организовал своеобразную акцию.

«Весь вид осовремененной Суры портят болотообразные заросли желтых кубышек и иной водной растительности, скапливающейся вдоль берега. Более того, данные растения еще задерживают и собирают в себе весь мусор, который приходит сверху по течению, превращая место общественного городского отдыха в площадку для созерцания водной помойки. Что однозначно не красит ни Суру, ни Пензу. Поэтому, приглашаем вас присоединиться к водной уборке акватории», - написал активист.

Узнать о том, как помочь пензенцу преобразить Суру, можно здесь.