В пензенской картинной галерее изменился режим работы

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В Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого, Губернаторском доме, Музее одной картины и Музее стекла и хрусталя изменился режим работы.
Как сообщили в группе соцсети «ВКонтакте», пензенцы смогут посетить учреждения в августе в следующие дни.
Пензенская картинная галерея и Губернаторский дом:
- Вторник – с 10:00 до 18:00;
- Среда, пятница, суббота, воскресенье – с 12:00 до 20:00;
Понедельник, четверг – выходной.
Музей одной картины и Музей стекла и хрусталя:
Понедельник (только Музей одной картины), вторник, суббота, воскресенье - с 10:00 до 18:00;
Среда, пятница - с 12:00 до 20:00.