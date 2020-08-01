Три кандидата из Пензы зарегистрировались в допвыборах в депутаты Госдумы

В Пензе зарегистрировали еще о трех кандидатов для участия в дополнительных выборах в депутаты Госдумы по 147 Лермонтовскому округу.

Подтверждающие удостоверения получили представители «Коммунистов России», КПРФ и ЛДПР: Фатима Хугаева, Александр Трутнев и Вадим Сердовинцев. Так же председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что 29 июля закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатов.

Напомним, всего на место в нижней палате российского парламента претендуют шесть человек. Допвыборы в Госдуму по 147 Лермонтовскому округу пройдут в тот же день, что и губернаторские - 13 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом