Три кандидата из Пензы зарегистрировались в допвыборах в депутаты Госдумы

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Подтверждающие удостоверения получили представители «Коммунистов России», КПРФ и ЛДПР: Фатима Хугаева, Александр Трутнев и Вадим Сердовинцев. Так же председатель облизбиркома Александр Синюков сообщил, что 29 июля закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатов.
Напомним, всего на место в нижней палате российского парламента претендуют шесть человек. Допвыборы в Госдуму по 147 Лермонтовскому округу пройдут в тот же день, что и губернаторские - 13 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом