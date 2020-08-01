Иван Белозерцев провел прием граждан из Пензенского района

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => облачно, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_-ra_n.png )
$ 73 р
€ 87 р
Сейчас семья не может участвовать в федеральных и региональных программах поддержки. Нуждающимися в жилье людей не признают, поскольку они прописаны в Городище. Но из-за состояния ребенка родителям необходим постоянный доступ к высококлассной медицинской помощи, а потому они рассчитывают приобрести в социальный найм квартиру, находящуюся недалеко от областного центра.
Глава региона поручил разобраться в ситуации и помочь людям, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом