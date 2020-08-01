В ходе рабочей поездки губернатор Иван Белозерцев провел прием граждан из Пензенского района. Среди обратившихся была семья переселенцев из Украины, которая воспитывает ребенка-инвалида.

Сейчас семья не может участвовать в федеральных и региональных программах поддержки. Нуждающимися в жилье людей не признают, поскольку они прописаны в Городище. Но из-за состояния ребенка родителям необходим постоянный доступ к высококлассной медицинской помощи, а потому они рассчитывают приобрести в социальный найм квартиру, находящуюся недалеко от областного центра.

Глава региона поручил разобраться в ситуации и помочь людям, сообщает телеканал «Экспресс».

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