Мошенник обманул пятерых жителей Бессоновского района на 250 тысяч рублей

Сразу пятеро жителей Бессоновского района проходят потерпевшими по уголовному делу. Эти люди хотели сменить старые окна и двери на новые, а в итоге нарвались на мошенника, который обманул своих доверчивых клиентов почти на 250 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что против закона пошел 35-летний предприниматель из Тамбовской области. На протяжении года он заключал договоры с гражданами, а обязательства по ним выполнять не собирался.

«Со слов потерпевших, они обращались к данному гражданину, увидев рекламу, размещенную на щитах в Пензе. Так же подозреваемый лично объезжал села Бессоновского района, где предлагал установку оконных конструкций со скидкой», - рассказала следователь отдела УМВД России по Бессоновскому району.

Втереться в доверие злоумышленнику легче всего удавалось к пожилым людям. Одной из пострадавших - 81 год. Максимальное наказание, которое грозит псевдобизнесмену - пять лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом