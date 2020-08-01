Мошенник обманул пятерых жителей Бессоновского района на 250 тысяч рублей

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В ходе следствия установлено, что против закона пошел 35-летний предприниматель из Тамбовской области. На протяжении года он заключал договоры с гражданами, а обязательства по ним выполнять не собирался.
«Со слов потерпевших, они обращались к данному гражданину, увидев рекламу, размещенную на щитах в Пензе. Так же подозреваемый лично объезжал села Бессоновского района, где предлагал установку оконных конструкций со скидкой», - рассказала следователь отдела УМВД России по Бессоновскому району.
Втереться в доверие злоумышленнику легче всего удавалось к пожилым людям. Одной из пострадавших - 81 год. Максимальное наказание, которое грозит псевдобизнесмену - пять лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом