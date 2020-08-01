Пять жителей Бессоновского района попались аферисту при установке окон

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В Пензенской области возбудили ряд уголовных дел по факту мошенничества.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в произошедшем подозревают 35-летнего жителя Тамбовской области.
Установлено, что мужчина, имея статус индивидуального предпринимателя, заключал с сельчанами договоры на изготовление и установку пластиковых окон и металлических дверей. Он размещал рекламу на баннерах в Пензе и объезжал села Бессоновского района, лично предлагая свои услуги со скидкой.
«Таким образом он ввел в заблуждение двух пенсионеров – 81-летнюю женщину и 71-летнего мужчину. Всего, по данным следствия, злоумышленник обманул пять жителей Бессоновского района», - уточнили в пресс-службе.
Нанесенный ущерб составил 246 тысяч рублей. После заключения договора сельчане не получили обещанную услугу.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.