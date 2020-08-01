В Пензенской области появятся еще две модальные библиотеки

По результатам конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в Пензенской области в число победителей вошли два учреждения.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, победили две библиотеки: Межпоселенческая центральная районная библиотека Колышлейского района и Городская библиотека № 2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Так, к концу 2021-го модельные библиотеки откроются в 59 субъектах. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 700 млн рублей. Отборочный этап показал, что интерес к созданию модельных библиотек растет. На 2021 год было подано 542 заявки от 82 субъектов РФ из 83 возможных. Победителями отбора признали 110 библиотек. Реализация конкурса ведется в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.

Напомним, что уже в этом году в Пензенской области откроются две модельных библиотеки: Махалинская сельская библиотека Кузнецкого района и Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т.З. Семушкина в Лунинском районе.