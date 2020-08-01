Covid-19. Оперативные данные о заболевших пензенцах на 1 августа

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6545 случая заражения коронавирусом, из них новых – 46. При этом уже 5590 пациентов вылечилось, 81 скончалось.

Всего по России выявлено 845 443 случая заражения, прирост за сутки составил 5 462 заболевших. 646 524 человека выздоровело, 14 058 пациентов скончалось.

Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.