В Никольске скончался зверски избитый мужчина

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В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 47-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 27 июля 36-летний горожанин столкнулся со знакомым на ул. Победы в Никольске. Днем этого же дня мужчины поссорились и подрались. Первый вспомнил обиду и начал бить второго по голове, отчего тот упал. Дебошир скрылся, а местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший скончался по пути в больницу.
Злоумышленника задержали, предъявили ему обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.