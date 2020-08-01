В Никольске скончался зверски избитый мужчина

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 27 июля 36-летний горожанин столкнулся со знакомым на ул. Победы в Никольске. Днем этого же дня мужчины поссорились и подрались. Первый вспомнил обиду и начал бить второго по голове, отчего тот упал. Дебошир скрылся, а местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Злоумышленника задержали, предъявили ему обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.