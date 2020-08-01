В пензенскую картинную галерею привезут шедевры из Рязани

В августе-сентябре состоятся обменные выставки между Пензенской областной картинной галереей им. К. А. Савицкого и Рязанским государственным областным художественным музеем им. И. П. Пожалостина.

Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, 20 августа в Рязани состоится открытие выставки «Под флагом «Бубнового валета» (6+). Русский авангард» из фондов пензенской картинной галереи, в состав которой войдут 40 произведений Аристарха Лентулова, Роберта Фалька и Натальи Гончаровой.

4 сентября в Губернаторском доме откроется выставка «Немеркнущий свет красоты». Живопись XIX-начала ХХ вв.»(6+) из коллекции Рязанского художественного музея. Ее экспозиция будет состоять преимущественно из академического и салонного искусства рубежа веков. Пензенцам представят живописные произведения Ивана Шишкина, Констанитна Крыжицкого, Николая Харитонова, Федора Бронникова, Ричарда Берггольца, Константина Маковского, Арсения Мещерского.

Выставки откроются в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.