Более тысячи сельчан из Пензенской области получили «помощь на колесах»

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Для жителей малонаселенных пунктов Пензенской области организовали оказание первичной медико-санитарной помощи с использованием шести передвижных медицинских комплексов.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что «помощь на колесах» начали оказывать с 15 июля. За две недели с начала работы медики осмотрели 1154 жителя области.
Так, 31 июля передвижной ФАП прибыл в село Скрипицино Колышлейского района. 25 сельчан попали на прием к терапевту и осмотр акушерки, сдали анализы и сделали ЭКГ.
«Наиболее частые жалобы - повышенное давление. Обращаются с жалобами на боли в сердце, в суставах. Здесь можно сразу измерить давление, взять кровь или мазок на анализ, сделать кардиограмму, проверить уровень сахара в крови», - рассказал главный врач Колышлейской районной больницы Вадим Абакумов.
Отмечается, что мобильный ФАП укомплектован необходимым оборудованием для работы медиков и комфортного пребывания пациентов.