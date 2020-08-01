Более тысячи сельчан из Пензенской области получили «помощь на колесах»

Для жителей малонаселенных пунктов Пензенской области организовали оказание первичной медико-санитарной помощи с использованием шести передвижных медицинских комплексов.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что «помощь на колесах» начали оказывать с 15 июля. За две недели с начала работы медики осмотрели 1154 жителя области.

Так, 31 июля передвижной ФАП прибыл в село Скрипицино Колышлейского района. 25 сельчан попали на прием к терапевту и осмотр акушерки, сдали анализы и сделали ЭКГ.

«Наиболее частые жалобы - повышенное давление. Обращаются с жалобами на боли в сердце, в суставах. Здесь можно сразу измерить давление, взять кровь или мазок на анализ, сделать кардиограмму, проверить уровень сахара в крови», - рассказал главный врач Колышлейской районной больницы Вадим Абакумов.

Отмечается, что мобильный ФАП укомплектован необходимым оборудованием для работы медиков и комфортного пребывания пациентов.