Пензенский мобильный «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября

Пензенский детский технопарк «Кванториум» станет ближе для школьников из районов области. С 1 сентября передвижной технопарк начнет свою работу на территории региона.

Как пояснили в пресс-службе областного минобра, это стало возможным благодаря проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ.

Отмечается, что занятия будут организованы в школах села Кижеватово Бессоновского района, города Городище, в школе № 8 Каменки, № 1 поселка Мокшан, в селе Альферьевка Пензенского района и поселке Шемышейка.

В каждой школе мобильный технопарк будет находиться три раза в течении учебного года по 12 дней. В первую половину дня будут проходить занятия по предметной области «Технология», во вторую – дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленностей.

На реализацию проекта выделили 17 миллионов рублей из федерального бюджета.