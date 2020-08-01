Студенты и преподаватели вузов будут обязаны носить маски

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел онлайн-совещание с ректорами российских вузов по вопросу подготовки образовательных учреждений к учебному году.

Как сообщили в пресс-службе федерального ведомства, для студентов и преподавателей вузов будет обязательным ношение защитных масок. Министр отметил, что ученики и педагоги, у которых подтверждено наличие антител к Covid-19, могут их не использовать - в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться. Обеспечить средством защиты участников образовательного процесса должны университеты.

Другим важным требованием станет обязательное измерение температуры в вузе.

«К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения», – подчеркнул Валерий Фальков.

Также в аудиториях поставят специальные приборы для дезинфекции воздуха. Участники совещания обсудили организацию учебного процесса для иногородних и иностранных учеников.

«Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус», - сообщили в пресс-службе.

В ходе совещания был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Глава минобра отметил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.

«Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», - пояснил Валерий Фальков.