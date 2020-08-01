Еще шесть детей в Пензенской области заболели Covid-19

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По ее словам, прирост за сутки составил 46 новых случаев. 27 пациентов обнаружили в Пензе, восемь – в Заречном, шесть – в Бессоновском районе, и четыре – в Лунинском. Один положительный тест получил житель Земетчинского района.
Пресс-секретарь пояснила, что среди пациентов - два четырехлетних ребенка, а также дети трех, пяти, одиннадцати и двенадцати лет.
Жителей региона просят соблюдать масочный режим, строго следить за гигиеной. Пожилым людям, а также страдающим хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции.