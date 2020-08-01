В центре Пензы немецкая иномарка сбила подростка

В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии, в которой пострадал юноша.

По данным ведомства, 30 июля около 8:35 на ул. Володарского 40-летний водитель BMW сбил велосипедиста. Подростка госпитализировали с травмами.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Пешеходам и велосипедистам также следует быть внимательными на дороге.