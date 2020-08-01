Пензенцам сообщили о погоде на 2 августа

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => облачно с прояснениями, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_-ra_d.png )
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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 2 августа.
По данным ведомства, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
В Земетчинском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Неблагоприятных явлений на территории региона не ожидается.