Пензенцам сообщили о погоде на 2 августа

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 2 августа.

По данным ведомства, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

В Земетчинском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Неблагоприятных явлений на территории региона не ожидается.