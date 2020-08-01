Пензенская область – лидер в ПФО по урожайности зерновых и зернобобовых

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Пензенская область оказалась в лидерах Приволжского федерального округа по урожайности зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, средняя урожайность в сельхозпредприятиях области составила 42 ц/га. Этот показатель оказался лучших среди субъектов округа.
В регионе в хозяйствах всех форм собственности получен урожай зерновых и зернобобовых в 643,5 тыс. тонн. Уборочная кампания в районах области идет хорошими темпами, на отчетную дату убрано 18%.