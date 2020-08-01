Губернатор встретился с представителями исламского духовенства

Глава региона поздравил муфтиев с праздником Курбан-Байрам.

«Хочу поздравить в вашем лице всех мусульман пензенского региона с праздником, который на протяжении многих веков является символом добрых намерений, хороших дел, верности традициям, взаимопомощи. Этот праздник напоминает о нравственной чистоте, идеалах справедливости, добра и веры», - обратился он.

Губернатор пояснил, что лучшие нравственные качества были продемонстрированы в борьбе с коронавирусом, когда верующие приходили на помощь нуждающимся людям. Он также отметил большой вклад мусульманского сообщества в развитие региона и сохранение национальной культуры.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, муфтии поблагодарили Ивана Белозерцева за снятие ограничений на проведение богослужений, подчеркнув, что при этом будут соблюдаться все необходимые меры профилактики.