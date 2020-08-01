Пензячка пришла в ужас от увиденного в пачке с хлебцами

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Жительница Пензы приобрела в магазине запакованные хлебцы. Помимо семечек и кунжута на выпечка она обнаружила «ползающий» бонус.
По ее словам, покупка была сделана 29 июля в одном из магазинов в районе Ахун.
«Хлебцы оказались с сюрпризом. Упакованы якобы 28.07.20г. вечером», - написала горожанка в группе соцсети «ВКонтакте» и прикрепила фото.
Судя по кадрам, по выпечке ползали червячки.
Пользователей возмутила ситуация. Они посоветовали горожанке отнести товар в магазин, а также обратиться в управления Роспотребнадзора. Некоторые подписчики все же отнеслись к находке с юмором, отметив, что червяки отлично подойдут для рыбалки.