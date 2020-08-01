Пензенцы смогут вести электронные «Дневники здоровья»

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Жителям Пензенской области предложили воспользоваться электронным сервисом «Дневник здоровья» (0+).
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, приложение – это аналог бумажного бланка, который должны вести пациенты, находящиеся на диспансерном учете. Им пользуются уже около 600 человек. Доступ к сервису не ограничен – им может бесплатно воспользоваться любой желающий через личный кабинет на портале пенза-доктор.рф либо в мобильном приложении. К данным может обратиться лечащий врач.
В приложении можно отмечать температуру тела, артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, рост, вес. Есть возможность указать определенную симптоматику, которая присутствует в момент измерений.
Развитие приложение реализуется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.