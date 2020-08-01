В Пензе иномарка влетела в бетонный столб

В Пензе легковушка серьезно пострадала в аварии. Об этом стало известно из Сети.

По словам очевидца, ДТП произошло вечером 31 июля недалеко от одной из гостиниц областного центра. Фото случившегося он выложил в группу соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, водитель Toyota Camry не справился с управлением, вылетел с дороги и снес бетонный столб. Машину эвакуировали. Видно, что у легковушки нет стекол, помят капот. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Инспекторы просят пензенцев не садиться пьяными за руль, потому что это может привести к необратимым последствиям. Кроме того, если водителю стало плохо во время езды, нужно остановить машину. Также не стоит забывать про правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.