Стало известно, кого первыми будут прививать от Covid-19

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => облачно с прояснениями, дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc_ra.png )
$ 73 р
€ 87 р
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал категорию людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.
Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, клинические испытания препарата, разработанного НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершились. Так, начало вакцинации ожидают в октябре, а первыми прививать начнут медиков и учителей.
По словам министра, в настоящее время готовится пакет документов для регистрации препарата.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работать над созданием вакцины от коронавируса в феврале. Это произошло после конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Планируется выпустить до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов из них подготовят специалисты из России, остальную часть — партнеры по всему миру.