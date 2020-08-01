Стало известно, кого первыми будут прививать от Covid-19

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, клинические испытания препарата, разработанного НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершились. Так, начало вакцинации ожидают в октябре, а первыми прививать начнут медиков и учителей.

По словам министра, в настоящее время готовится пакет документов для регистрации препарата.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работать над созданием вакцины от коронавируса в феврале. Это произошло после конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Планируется выпустить до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов из них подготовят специалисты из России, остальную часть — партнеры по всему миру.