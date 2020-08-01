Мэр Пензы поручил устранить недочеты перед празднованием Дня города

Мэра интересовали вопросы благоустройства ул. Московской и соседних территорий, где 5 сентября пензенцы будут отмечать День города. Главными локациями празднования станут Фонтанная и Театральная площади, площадь имени В.И. Ленина, территория возле Ростка.

В пресс-службе мэрии пояснили, что градоначальник во время осмотра отметил недочеты, которые необходимо устранить до назначенной даты, а также ставил задачи на перспективу. Он поручил провести работу с руководителями объектов потребительского рынка, собственниками зданий по восстановлению фасадов строений, ликвидации надписей в стиле граффити, замене урн.

Подрядчикам поручили ускорить работу по оформлению приствольных кругов гранитным щебнем на улице Московской, высадке недостающих деревьев, уходу за насаждениями, газонами и цветами в вазонах. Также им нужно привести в порядок сквер «Кукушка». Кроме того, Андрей Лузгин обратил внимание на просадки и разрытия на ул. Московской и поручил усилить контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций.

«В День города основные мероприятия пройдут в его центральной части. Рассчитываем, к этому времени закончить реконструкцию фонтана и ремонт трех скверов – Пушкина, Славы и «Копилка пословиц». Необходимо завершить и работы по части инженерных коммуникаций на улицах Московской, Максима Горького, чтобы центр города был полностью подготовлен к торжествам, – резюмировал мэр.