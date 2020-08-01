Возле Соборной площади стало больше парковочных мест

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В Пензе возле Соборной площади увеличили количество парковочных мест.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, дополнительные места появились на ул. Карла Маркса на участке от ул. Володарского до Кирова. Рабочие заменили дорожное покрытие, сделали соответствующую разметку и убрали знак «Парковка запрещена».
Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ.