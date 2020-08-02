Врач дала три совета заболевшим ковид

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
$ 73 р
€ 87 р
Заведующая отделением скорой медицинской помощи «Городской Мариинской больницы» Татьяна Рыбка, работавшая в красной зоне, дала рекомендации заболевшим коронавирусом.
«Первое. Не гадать на кофейной гуще: ковид это или простуда, а своевременно обращаться к врачу. Тем самым вы сбережете свое здоровье и здоровье близких», - сообщила она в интервью «Российской газете».
Второе – необходимо строго выполнять рекомендации врача. По ее мнению, сейчас разработано достаточно схем, при которых можно лечиться дома.
«Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий - минимальный.
При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять», - добавила врач.