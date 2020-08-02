Губернатор поздравил десантников с профессиональным праздником

«Пензенцы по праву гордятся тем, что первым командующим ВДВ стал наш земляк Василий Афанасьевич Глазунов – генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза, который уже при жизни стал легендой.

Современные воины-десантники бережно сохраняют и приумножают патриотические традиции дедов и отцов. Они прошли прекрасную военную подготовку и обладают всеми качествами настоящей военной элиты», - говорится в обращении.

В этот день в рамках праздника запланирован ряд мероприятий. Так, рано утром были прыжки с парашютом в Сосновке, возложение цветов к мемориальной доске В. А. Глазунову. В 10:00 мероприятия стартовали у «Разорванной звезды» - там вручат общественные награды к 90-летию ВДВ. В это же время в Чемодановке - Кубок Пензенской области по стендовой стрельбе памяти В.А. Глазунова. В 12:00 будет возложение цветов у «Афганских ворот». Возрастные ограниченния - 0+.