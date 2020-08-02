Кандидат на пост губернатора представил своих претендентов на сенаторское кресло

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В избирком поступила информация о личностях, которых один из кандидатов хотел бы видеть на посту сенатора, представляющего интересы региона в СовФеде. Сведения подал Иван Белозерцев, сообщает penzainform.ru.
По данным портала, среди этих трех кандидатур – ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляков, летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.
Напомним, в Совете Федерации регион представляют два сенатора: один – от регионального правительства (Алексей Дмитриенко), второй – от Законодательного Собрания (Олег Мельниченко). Первый должен оставить кресло по истечении полномочий действующего губернатора.