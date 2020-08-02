В Пензенской области обнародовали данные о заболевших ковидом на 1 августа

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На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о новых заболевших коронавирусом в Пензенской области. За сутки диагноз подтвердился у 49 человек.
Отмечается также, что 23 человека оправились от недуга, один пациент скончался. За все время наблюдений в Пензенской области зарегистрировали 6 594 заразившихся, 5 613 человек выздоровело.
Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Разрешили работу кинотеатров, зрелищные мероприятия. Но при этом в помещениях и транспорте сохраняется масочный режим. Особенно себя стоит беречь пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.