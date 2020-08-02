Жители Арбеково не могут смириться с ликвидацией «зебры»

В Пензе жители дальнего Арбекова не ждали таких перемен – ликвидации «зебры», и теперь некоторые из них регулярно нарушают правила дорожного движения, не желая менять свои привычки. Несмотря на то, что таким образом люди рискуют не только нарваться на штраф, но и лишиться жизни.

Пенезенцы пересекают проспект Строителей в этом месте с риском для жизни. Делают они это по старой привычке. До ремонта магистрали здесь был пешеходный переход.

«Сейчас люди идут, как раньше шли, когда переход был. Но начинают штрафовать их за то, что они здесь ходят, потому что нет перехода. Машины, которые знали, что здесь пешеходный переход, они останавливаются. А так никто не останавливается. Но будет же беда, будет же беда!», – считает Ирина Федосеева, председатель ТСЖ "Эдельвейс"

«Вы представляете, мамочки с колясками, женщины пожилого возраста, мужчины, бабушки - здесь у нас через дорогу находятся два продовольственных магазина, стоматология, почта, строительный магазин. Это, представьте, сделали переход единственный доступный для этого жилого массива - это вот так в круговую идти - очень неудобно, даже остановку сделали вот так - это вот такие круги наворачивать и возвращаться опять вот сюда», - отмечает Ольга Федотова, жительница Пензы.

Сейчас жители близлежащих домов по-прежнему могут пользоваться двумя другими регулируемыми пешеходными переходами - у остановки на кольце и напротив областной библиотеки имени Лермонтова. Мы воспользовались одним из них. До альтернативного варианта всего лишь две с половиной минуты спокойного шага.

Но при этом нужно учитывать и время ожидания на светофоре, а также делать скидку на возраст и погодные условия. И тогда время в пути значительно увеличивается.

В городском департаменте ЖКХ объясняют. Третий переход затруднял движение транспорта на проспекте Строителей. Более того, согласно нормативам, расстояние между зебрами в населенных пунктах должно составлять не менее 300 метров.

«Расстояние от пешеходного перехода по проезжей части на пр.Строителей в районе строения №67 до существующих регулируемых пешеходных переходов составляет менее 200 метров, что противоречит требованиям нормативной документации. На основании этого было принято решение о ликвидации пешеходного перехода через проезжую часть дороги по пр. Строителей в районе строения 67. Мероприятия по его восстановлению нами производиться не будут», - подчеркнул Олег Осин, заместитель директора департамента ЖКХ Пензы.

Однако местные жители пока не хотят менять свои привычки, возможно, это произойдет позже. Время лечит - в том числе и нежелание мириться с переменами, сообщает "Экспресс".