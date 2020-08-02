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02.08.2020г.
В Мичурино и Малой Сердобе появилась площадь Победы

В Мичурино и Малой Сердобе появилась площадь Победы

Вс, 02.08.20 17:26
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В районах Пензенской области завершаются работы по обустройству общественных территорий. Так, в поселке Мичуринский сдан объект, который пришлось строить с нуля, - центральную площадь населенного пункта. А вот в Малой Сердобе пока еще кипит работа - завершат реконструкцию к 7 августа. Как преобразились две площади с одинаковым названием, Победы, - во время своей рабочей поездки оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Центр поселка Мичуринский совсем недавно был лишь условным обозначением. Только потому, что здесь располагаются важные социальные объекты. Пространство вокруг обустроили практически с нуля по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта, инициированного президентом РФ. Впрочем, строительные работы продолжаются.

Площадь Победы строили в два этапа. В прошлом году подрядчик выполнил основной объем работ: уложил тротуарную плитку, обустроил цветники, газоны. Поставили лавочки и беседку. В этом году ремонт завершили полностью. В общей сложности создание комфортной зоны для прогулок обошлось почти в 10 миллионов рублей.

В Мичурино рассчитывают, что эта площадь в скором времени станет еще и духовным центром поселка. Жители хотят, чтобы здесь появился кирпичный храм. Уже нашли спонсоров, которые готовы оплатить разработку проектно-сметной документации. Но пока строительству мешают подземные коммуникации.

В планах - установить здесь и стелу с именами уроженцев Мичурино, защищавших родину во время Великой Отечественной.

Память о событиях тех лет бережно хранят и в Малой Сердобе. На площади Победы тут укладывают новый асфальт, тротуарную плитку, устанавливают скульптуры и сцену. Из федерального и регионального бюджетов на обустройство площади в Малой Сердобе выдели более 5,5 миллионов рублей. Все работы завершаться уже к 7 августа.

В общей сложности, в Пензенской области на создание комфортной среды потратят более 390 миллионов рублей. На эти средства обустроят 67 объектов. Значительная часть из них расположена в районах области, сообщает "Экспресс"

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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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