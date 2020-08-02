Активисты борются за ликвидацию свалки, обнаруженной на Западной поляне

Те, кто любит гулять на Западной поляне в Пензе, пока не могут добиться благоустройства в районе, где раньше располагался автоматизированный командный пункт 512 зенитно-ракетного полка. В овраге посреди леса члены регионального отделения «Русского географического общества» и активисты движения «Зеленая волна» огромную свалку обнаружили еще год назад. Прошло время, но ситуация пока не изменилась.

Чище там не стало. Люди по-прежнему предпочитают выбрасывать мусор здесь, а не везти его на оборудованную свалку. По словам специалистов, это может быть очень опасно для экологии, ведь подобные леса выполняют функцию легких города. Кроме того, здесь загрязняется почва, а вместе с тем - и грунтовые воды, которые потом уходят в низину, где живут люди.

«Информация была предоставлена во все органы о том, что здесь - несанкционированная свалка. Но прошел год и вот мы вернулись сюда, чтобы посмотреть, что было сделано, и наблюдаем тоже самое. Единственное радует, что нового мусора не появилось, но вот этот, прошлогодний промышленный, строительный, обломки кирпичей, - он никуда не делся. Это очень плохо, потому что это лесная зона, это охранная зона», - отмечает Наталья Филатова, член пензенского регионального отделения «Русского географического общества».

В ближайшее время активисты продолжат следить за экологическим состоянием леса на Западной поляне. Они планируют вновь обратиться к городским властям с просьбой очистить эту зону, сообщает "Экспресс".