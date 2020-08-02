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02.08.2020г.
Активисты борются за ликвидацию свалки, обнаруженной на Западной поляне

Активисты борются за ликвидацию свалки, обнаруженной на Западной поляне

Вс, 02.08.20 17:59
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Те, кто любит гулять на Западной поляне в Пензе, пока не могут добиться благоустройства в районе, где раньше располагался автоматизированный командный пункт 512 зенитно-ракетного полка. В овраге посреди леса члены регионального отделения «Русского географического общества» и активисты движения «Зеленая волна» огромную свалку обнаружили еще год назад. Прошло время, но ситуация пока не изменилась.

Чище там не стало. Люди по-прежнему предпочитают выбрасывать мусор здесь, а не везти его на оборудованную свалку. По словам специалистов, это может быть очень опасно для экологии, ведь подобные леса выполняют функцию легких города. Кроме того, здесь загрязняется почва, а вместе с тем - и грунтовые воды, которые потом уходят в низину, где живут люди.

«Информация была предоставлена во все органы о том, что здесь - несанкционированная свалка. Но прошел год и вот мы вернулись сюда, чтобы посмотреть, что было сделано, и наблюдаем тоже самое. Единственное радует, что нового мусора не появилось, но вот этот, прошлогодний промышленный, строительный, обломки кирпичей, - он никуда не делся. Это очень плохо, потому что это лесная зона, это охранная зона», - отмечает Наталья Филатова, член пензенского регионального отделения «Русского географического общества».

В ближайшее время активисты продолжат следить за экологическим состоянием леса на Западной поляне. Они планируют вновь обратиться к городским властям с просьбой очистить эту зону, сообщает "Экспресс"

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31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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