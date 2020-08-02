В Пензе ветераны боевых действий получили новую льготу

В Пензенской области ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога. Однако некоторые из них пока не воспользовались этим правом.

Пензенских ветеранов боевых действий приглашают в налоговую инспекцию, чтобы оформить новую льготу. Для данной категории граждан отныне действует новые правила. Соответствующие поправки недавно приняли депутаты регионального парламента.

«Законопроектом предлагается освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил и установить дифференцированные льготы для владельцев машин свыше 100 лошадиных сил - от 5 до 45 %, в зависимости от мощности двигателя», - пояснил Валерий Миронов, врио министра экономики Пензенской области.

Сейчас при расчете налога учитываются сразу несколько составляющих - вид транспорта, срок его эксплуатации, количество лошадиных сил. За каждую ставка варьируется от 1 до 25 рублей. Размер льготы для ветеранов будет составлять порядка 2 тысяч рублей. Такую меру поддержку планируется распространить и на инвалидов 1 и 2 групп.

«Это дает возможность многим нашим ветеранам как бы сэкономить на вот этом самом транспортном налоге. Мы считаем, что это очень здорово, что мы совместно с властью делаем, и наша власть делает все для того, чтобы ветеранам боевых действий жилось легче», - уверен Юрий Краснов, руководитель Пензенского регионального отделения Всероссийской организации «Боевое братство».

Льготу можно получить уже в этом году, для этого необходимо подать соответствующее заявление в налоговую службу, сообщет "Экспресс".