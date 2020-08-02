В Пензе в рамках «Лета в городе» проходят литературные мероприятия

Пензенская областная лермонтовская библиотека предлагает всем желающим отправиться в захватывающее литературное путешествие в лермонтовском сквере. Мероприятия там организованы в рамках акции «Лето в городе» (0+).

Для пензенцев подготовили насыщенную программу - от чтения произведений классиков выслух до квеста «Искатели книжных сокровищ». Заинтересовать постарались всех: самым маленьким, например, предлагают раскрашивать картины и собирать пазлы с литературными героями, сообщает "Экспресс".

«Поднять настроение и, наверное, все уже устали от сидения дома. Поэтому вот такие акции мы проводим. Детям очень нравится. Взрослые тоже принимают активное участие», - пояснила Светлана Шутова, главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова.

Мероприятия проходят в сквере Лермонтова и на площадке перед зданием библиотеки в Арбекове ежедневно в 11 и в 16 часов – вход свободный. Возрастные ограничения – 0+.